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Beylikdüzü'nde bir fabrikada yangın

Beylikdüzü'nde bir terlik imalathanesinde yangın çıktı, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

15 Mayıs 2015 17:25

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Bakırcılar Sanayi Sitesi içindeki bir terlik imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Avcılar, Beylikdüzü, Mimar Sinan, Başakşehir, Sefaköy, Bakırköy ve Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'dan Sinan Bilgili'nin haberine göre, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bazı itfaiye ekiplerinin dumandan etkilendiği görüldü. Bu itfaiye görevlilerine ambulansta ilk müdahale yapıldı.

İçeri giren itfaiye ekipleri dumandan etkilendiği için çıkamayan bir kişiyi buldu. Sağlık ekipleri içeri girerek bu kişiye müdahalede bulundu. Yaralı kişi daha sonra ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. 

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