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Beylikdüzü'nde üst geçit çöktü

Beylikdüzü'nde kamyonun açılan damperinin çarptığı üst geçit çöktü. E-5 edirne'den istanbul istikametine trafiğe kapalı.

25 Ocak 2010 02:00

T24 - E-5 Karayolu Avcılar istikametine ilerleyen kamyonun açık damperi Beylikdüzü'nde üst geçite çarptı. Kamyon geçtikten sonra üst geçitte çökme meydana geldi. Olayda üst geçitte yürümekte olan bir kişi, yere düşerek yaralandı. Kaza nedeniyle E-5, İstanbul yönüne trafiğe kapatıldı.



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Beylikdüzü'nde kamyonun açılan damperinin çarptığı üst geçit çöktü. E-5 edirne'den istanbul istikametine trafiğe kapalı.


İstanbul Valisi Muammer Güler, kaza ile ilgili olarak, " Beylikdüzü'nde kamyon damberi açık haldeyken üst geçite çarptı. 1 yaralı var " dedi.


Olayda üst geçitte yürümekte olan 51 yaşındaki Hüsnü Balkanlı yere düşerek yaralandı. Kaza nedeniyle E-5, İstanbul yönüne trafiğe kapatıldı. Olay sonrası kamyon sürücüsü Muammer Bayrak gözaltına alındı. Yaralanan Balkanlı'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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