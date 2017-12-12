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Beylikdüzü’nde Muhtarlık ve Çözüm Merkezleri bir arada hizmet veriyor

 İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Muhtarlık ve Çözüm Merkezi'nin 6’ıncısı Adnan Kahveci Mahallesi’nde açıldı

12 Aralık 2017 16:47

 İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Muhtarlık ve Çözüm Merkezi\'nin 6’ıncısı Adnan Kahveci Mahallesi’nde açıldı. Belediye sınırları içindeki mahallelerde açılan  yeni muhtarlık binası ve çözüm merkezlerine bir yenisini daha ekledi. “Adnan Kahveci Muhtarlık ve Çözüm Merkezi” düzenlenen törenle açıldı. 

Beylikdüzü Belediyesi, belediyeyle köprü görevi gören çözüm merkezlerini muhtarlıklarla entegre bir şekilde konumlandırarak 10 mahallenin tümünde gerçekleştireceği çalışmanın altıncısını vatandaşlarla buluşturdu. 

Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık hizmetini vatandaşlara sunan Beylikdüzü Belediyesi gerçekleştirdiği açılışla daha donanımlı ve belediyeyle daha koordineli çalışarak Adnan Kahveci mahalle muhtarlığını hizmete sunmuş oldu. 

Mahallelilerin sorunlarına çözüm bulunması amacıyla faaliyet geçirilen muhtarlık merkezinin açılışına Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Kaymakamı, Eski vekil Süleyman Çelebi, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol konuşmalarının ve kurdele kesiminin ardından Adnan Kahveci Mahalle Muhtarlığı ve Çözüm Merkezi Beylikdüzü sakinlerinin  sorunlarına çözüm bulacak.

Açılışın ardından bir konuşma yapan ve muhtarlığın vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,” Adnan Kahveci Muhtarlık ve Çözüm Merkezi”nin varoşumuzun ana kaynağı olan, milletçe bir arada yaşamımızın teminatı olan devlet kurgusunu en saygın biçimde yaşatmanın temel unsuru olan muhtarlığa verdiğimiz değerin de bir göstergesidir” dedi. 

(FOTOĞRAFLI)

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