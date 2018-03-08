Beylikdüzü'nde Kadın Dayanışma Merkezi açıldı

İSTANBUL,(DHA)- Beylikdüzü Belediyesi, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadelede hizmet verecek Kadın Dayanışma Merkezi\'ni 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\'nde hizmete açtı. Merkezin açılışını gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, \"Bir ülkede kadınlar mutsuzsa sorun vardır. Umuyorum kadınların Beylikdüzü\' ndeki mutluluğu ve Beylikdüzü\'ndeki kadın yöneticilerin oranıTürkiye\'ye örnek olur\" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne günün erken saatlerinde metrobüs güzergahlarında işine giden kadınlara karanfil hediye ederek başladı. Tüm kadınların gününü kutlayan İmamoğlu, karanfil takdimine müdürlükler, BEYGEM ve esnaf ziyaretlerinde de devam etti.

İMAMOĞLU, BEYLİKDÜZÜ’NE İLHAM VEREN KADINLAR İLE BULUŞTU

Kadınlar Günü buluşmalarına Evimiz Beylikdüzü Derneği’nin, Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kaymakamlığı ile birlikte organize ettiği “İlham Veren Kadınlar” başlıklı kahvaltıyla devam eden Başkan İmamoğlu, ardından Kavaklı Mahallesi’nde bulunan İmaj Aydınlatma Firması’nın 50 kadın çalışanı ile buluştu.

BEYLİKDÜZÜ’NE KADIN DAYANIŞMA MERKEZİ AÇILDI

Günün en anlamlı organizasyonu ise Beylikdüzü Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde hayata geçirdiği “Kadın Dayanışma Merkezi”nin açılışı oldu. Kadınların duygusal, psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddete uğramaları durumunda başvurabilecekleri bu merkezin açılışınıBeylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kadınlarla birlikte gerçekleştirdi.

“Kadının toplum üzerindeki emeğinin, gücünün unutulmadığına dikkat çeken , Belediye Başkanı İmamoğlu,“Atatürk\'ün kadınlarını geride bırakan toplumlar mutlak geride kalırlar sözünü hatırlatmak istiyorum. Beylikdüzü\'nde kadıni stihdamı ve refahı noktasında oldukça iyi bir noktadayız. Umuyorum kadınların Beylikdüzü\'ndeki mutluluğu Türkiye\'ye örnek olur\" dedi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği açılışa muhtarlar, Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu ve STK\' lar da katıldı.

KADIN DAYANIŞMA MERKEZİ

Beylikdüzü’nde kadınlar için yol gösterici olacak olan merkez, danışanlarına herhangi bir yargılama ve ayrımcılık yapmayan, çözüm odaklı, eşitlikçi ve adil bir sistemle çalışacak. Beylikdüzülü kadınlara eşit ve bir hizmet anlayışı sunacak olan Kadın Dayanışma Merkezi, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele için kapsamlı politikaların hayata geçirilmesi noktasında kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larla da işbirliği içinde olacak.

İlçede yaşayan kadınların haklarını daha doğru bir biçimde aramaya cesaret kazanmaları maksadı ile hayata geçen bu merkezden hizmet almak isteyen kadınlar Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

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