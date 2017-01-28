Beylikdüzü'nde değeri 3 milyon dolar olan 5 sikke ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı bir operasyonda değeri 3 milyon dolar olan 5 altın sikke ele geçirildi.

DHA’da yer alan haberine göre, Beylikdüzü’de bir adrese yapılan operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1’i Muvahhidun, 3’ü Abbasi, 1’i Fatimi dönemine ait toplam 5 altın sikke bulundu.

Operasyon kapsamında ele geçirilen sikkeler incelenmek üzere İstanbul Müze Müdürlüğü’ne gönderildi. Müze müdürlüğünden gelen ilk bilgiye göre önemli koleksiyon parçaları olduğu öğrenilen sikkelerin toplam değerinin yaklaşık 3 milyon dolar olduğu öne sürüldü.