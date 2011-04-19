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BEYLİKDÜZÜ'DEKİ YANGINDA 2 ÖLÜ İSTANBUL (A.A)

19 Nisan 2011 20:41

-BEYLİKDÜZÜ'DEKİ YANGINDA 2 ÖLÜ İSTANBUL (A.A) - 19.04.2011 - Beylikdüzü'de inşaat halindeki 5 katlı binanın bodrumunda faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, iki işçinin cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre cesetlerin, Yakuplu'daki Bakır ve Pirinç Sanayicileri Sanayi Sitesi Sardunya Caddesi'nde bulunan mobilya imalathanesinde çalışan ve burada kalan Hasan Toprak ile ''Özkan'' isimli kişiye ait olduğu bildirildi.  Yoğun dumandan etkilenerek öldüğü belirlenen iki işçinin cesetleri, Büyükçekmece Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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