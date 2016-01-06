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Beylikdüzü metrobüs durağı yanında trafo patladı, 1 kişi yaralı

Ekipler patlamanın nedenini araştırıyor

06 Ocak 2016 13:43

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi metrobüs durağı yanında elektrik trafosu patladı, 1 kişi hafif yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Metrobüs durağının enerjisinin de bağlı olduğu E5 Karayolu kenarındaki elektriktrafosu patladı. Patlamanın şiddetiyle yakınında bulunan metrobüs durağının turnikelerine yüksek akım gelerek 2 turnikeyi de patlattı. Patlama esnasında turnikeden geçmekte olan Büşra Akgün (24) ayağından hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve elektrik ekipleri sevkedildi. Akgün Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Trafoya gelen akım kesildikten sonra itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Polis ekipleri de patlayan turnikelere emniyet şeridi çekerek turnikeleri kullanıma kapattı. Ekipler patlamanın nedenini araştırıyor.

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