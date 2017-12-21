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Beylikdüzü Kariyer Merkezi bir günde 41 kişiye iş kapısını araladı

İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi işletme ile vatandaşı bir araya getirdi

21 Aralık 2017 18:59

İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi işletme ile vatandaşı bir araya getirdi. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren kariyer merkezi bir günde 41 kişiye istihdam sağladı.

Onlarca iş başvurusu alan Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), tek bir mülakatla büyük bir istihdama vesile oldu. İlçede yiyecek içecek sektöründe şubesini açacak olan büyük bir işletmenin, BEYKAM’a çalışan ihtiyacını karşılamak üzere başvurmasının ardından insan kaynakları danışmanları en uygun adayları işletmeyle buluşturdu. 75 kişi kendilerine uygun branşlara başvuruda bulundu. Firma yetkilileriyle bir araya gelen 75 kişiden 41\'i mülakat sonucu işe yerleştirildi.

(FOTOĞRAF)

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