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Beylikdüzü Belediyesi'nden kadınlara özel dayanışma merkezi

İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, duygusal, psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri Kadın Dayanışma Merkezi’ni kuruyor

24 Kasım 2017 20:19

İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, duygusal, psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri Kadın Dayanışma Merkezi’ni kuruyor. Merkez, psiko-sosyal destek hizmetleri, hukuki danışmanlık, psikolojik danışmanlık, telefonla danışmanlık ve ekonomik desteklere yönlendirme gibi hizmetler verecek.

Kadınlara eşit ve adil bir hizmet anlayışı sunacak Kadın Dayanışma Merkezi, Beylikdüzü\'nde yaşayan kadın ve çocuklar için \'Kadın Dayanışma Merkezi\' adında bir merkez kuracak. Beylikdüzü Belediyesi’ne bağlı olacak merkez, danışanlarına psiko-sosyal destek hizmetleri, hukuki danışmanlık, psikolojik danışmanlık, telefonla danışmanlık, güvenlik planının hazırlanması ve ekonomik desteklere yönlendirme gibi hizmetler verecek. Şiddetten uzaklaşmak isteyen ancak nereye başvuracağını bilmeyen kadınlarda farkındalık oluşturmayı hedefleyen merkez, danışanlarına herhangi bir yargılama ve ayrımcılık yapmadan, çözüme odaklandıkları eşitlikçi ve adil bir sistem geliştiriyor.

\"KADINLARA CESARET KAZANDIRACAK\"

Kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele için kapsamlı politikaların hayata geçirilmesi noktasında kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larla işbirliği içinde olduklarını belirten Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, bu merkez ile ilçede yaşayan kadınların haklarını daha doğru bir biçimde aramaya cesaret kazanacaklarını vurguladı. Merkezden hizmet almak isteyen kadınlar başvurularını Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne yapabilecekler.

(FOTOĞRAF)

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