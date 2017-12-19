Beylikdüzü Belediyesi ilçedeki koruyucu aile sayısını artıracak

İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi 4 bin 600 koruyucu ailenin bulunduğu Türkiye’nin koruyucu aile sayısını artırmak için harekete geçti. İstanbul Koruyucu Aile Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği’nin hazırladığı projeye destek veren belediye kısa zamanda koruyucu ailelerin sayısını artırmayı hedeflediğini açıkladı.

West İstanbul Marina’da gerçekleştirilen kahvaltılı proje tanıtım toplantısına Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve İstanbul Koruyucu Aile Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği yetkilileri katıldı.Toplantıda, çocuklara yardım edebilmenin en iyi yolunun öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanması olduğunu tanımlayan koruyucu aile kavramı, detaylı bir şekilde ele alınarak kamuoyunda farkındalık yaratmak amaçlandı.

\" \'KORUYUCU AİLE\' KAVRAMINI VATANDAŞA ANLATMALIYIZ\"

Yaptığı konuşmada amaçlarının toplumsal farkındalığı sağlamak olduğunun altını çizen Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu, “Amacımız Beylikdüzü’nde koruyucu aile sayısını arttırmak. Tüm iletişim kanallarımız ile bu kavramı vatandaşlarımıza anlatmalıyız. Muhtarlarımız da bu aşamada çok değerli bir kanal oluşturabilir. Seneye 15-20 aileyi daha bu statüye getirebilirsek ne mutlu bizlere” dedi.

KORUYUCU AİLE OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Koruyucu aile sisteminin 2010’dan beri artış göstermeye başladığını belirten İstanbul Koruyucu Aile Derneği’nin Genel Koordinatörü Alev Topal, koruyucu aile olabilmek için gerekli şartları sıraladı. Topal, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Türkiye\'de sürekli ikamet eden, en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olan, 25-65 yaş aralığında bulunan ve düzenli gelire sahip olan herkesin koruyucu aile olmak için ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvurabilir” diye konuştu.

İstanbul Koruyucu Aile Derneği Başkan Yardımcısı Füsun Kalkan Başkan İmamoğlu’na ve Evimiz Beylikdüzü Derneği Başkanı Gülten Polat’a katkılarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Projenin devamı kapsamında Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü, Evimiz Beylikdüzü Derneği ve İstanbul Koruyucu Aile Derneği işbirliği ile Avrupa yakasında hizmet veren tüm psikologlara “Koruyucu aileye yaklaşım” seminerleri verilecek.

KORUYUCU AİLE NEDİR?

Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilere denir.

(FOTOĞRAF)