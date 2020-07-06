Beylikdüzü Belediye Başkanı makam odasının kapısını söktürdü

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yerel seçimler öncesi söz verdiği gibi Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Makamı’nda bulunan kapıyı söktürdü.

Çalık, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi verdiği sözü tutarak makamındaki kapıyı söktürdü. Çalık, “Komşularımızla aramızda zaten hiçbir engel ya da mesafe yoktu. Bu kapı burada sadece dekor olarak bulunuyordu ve her zaman ardına kadar açıktı” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü halkının oyları ve güveniyle başkanlık makamına layık görüldüğünü ve bu güveni asla boşa çıkarmayacağını dile getiren Mehmet Murat Çalık, “Bizim kapımız herkese açık. Beylikdüzü için birlikte çalışacağız. Bu yüzden başkanlık odamızın kapısı kaldırdık. Biz çalıştıkça Beylikdüzü kazanacak, Beylikdüzü kazandıkça biz daha çok çalışacağız” dedi.