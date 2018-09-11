Beylikdüzü Basket, TB2L'de mücadele edecek

İSTANBUL (DHA) - İstanbulspor ile sponsorluk süresi sona eren Beylikdüzü Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2\'nci Ligi\'nde mücadele edecek. Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü adıyla federasyona kaydını yaptıran Beylikdüzü Basket, maçlarını Beylikdüzü\'nde bulunan Beylikdüzü Spor Kompleksi Salonu\'nda oynayacak.

Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü Başkanı Fatih Keleş yaptığı açıklamada, \"Ben ve kurucu tüm arkadaşlarımın basketbola olan sevgisi, bizim gibi bu sporu seven gençlere gerekli imkanları sağlayabilmek adına sorumluluk almamız gerektiğini düşündürdü. Beylikdüzü ve çevre ilçelerindeki genç arkadaşlarımın bu sporda doğru eğitimi alabilmeleri ve gelişimlerini en yükseğe çıkartabilmeleri adına bir ihtisas kulübü olan Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü\'nü kurduk. Önümüzdeki sezon TB2L\'de İstanbul\'u ve Beylikdüzü\'nü en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız\" dedi.

Beylikdüzü\'nde başantrenörlük görevini Köksal Kezik, Kezik\'in yardımcılığını ise Bilginer Batırer üstlenecek. Teknik kadronun başında ise Ali Parlak menajer olarak bulunacak. Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi B Grubu\'nda mücadele edecek olan Beylikdüzü Basket, ilk maçını Muğla\'da Fethiye Belediyesi ile 10 Kasım\'da oynayacak.

FOTOĞRAFLI