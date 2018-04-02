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 BEYKOZ'DAKİ LÜKS ARAÇLI MAGANDALAR YAKALANDI

- Cadde ortasında drift yapıp tehlike saçtılar - Kameralara yansıyan magandalar gözaltına alındı

02 Nisan 2018 19:06

- Cadde ortasında drift yapıp tehlike saçtılar
- Kameralara yansıyan magandalar gözaltına alındı. 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA
Beykoz\'da 3 lüks araç trafiği durdurup cadde üzerinde \'drift\' yaptı. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı. Polis plakaları tespit edilen araçların sürücülerini yakaladı.

CADDEYİ BİRBİRİNE KATTILAR
Yer Beykoz Yeni Riva Yolu Caddesi. 3 lüks araç caddeyi trafiğe kapatıp sırasıyla \'drift\' adı verilen gösteriyi yapmaya başlıyor. Bu anlarda lastiklerden çıkan dumanlar caddeyi beyaza bürüyor. Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan gösteri bir süre devam ediyor. Araçlar drift yaptıktan sonra da caddeden ayrılıyor. 

HAPİS CEZASI İLE YARGILANABİLİRLER
Tehlikeli gösteri sonrası polis kameralara yansıyan araçların sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı. 34 YL 6801,  34 KY 812  ve 34 BU 222 plakalı araçların sürücüleri adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. E.K., C.O. ve M.B. adlı 940\'ar lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine geçici süre ile el konuldu. Beykoz Paşabahçe Polis Merkezi\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 3  sürücü serbest bırakıldı. Ancak sürücülere TCK \'nın 179/2 maddesinin uygulandığı öğrenildi. Buna göre 3 sürücü, dava açılması durumunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.
 
Görüntü dökümü:
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-Kameralar yansıyan tehlikeli gösteri
-2 sürücünün polis merkezine getirilmesi

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