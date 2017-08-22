Beykoz'da feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Uğur AYAZSIN / İstanbul,(DHA) BEYKOZ Riva yolunda virajı alamayan otomobil karşı yönden gelen hafriyat kamyonuna çarptı. Yaklaşık 70 metre sürüklenerek hurdaya dönen otomobilin içerinde bulunan 3 kişiden ikisi öldü, bir kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Beykoz Riva Yolu Alibahadır Mevkii\'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Riva istikametine seyreden İzzet Aptioğlu yönetimindeki 34 FJ 629 plakalı otomobil girdiği virajı alamayınca kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Musa Aksoy yönetimindeki 34 EV 1406 plakalı hafriyat kamyonunun sol ön kısmına çarptı. Savrulan otomobil takla attıktan sonra yaklaşık 70 metre ilerde bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin içerisindeki sürücü İzzet Aptioğlu ve amcasının oğlu Adnan Aptioğlu hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise ağır yaralandı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler henüz ismi belirlenemeyen ağır yaralıyı Ümraniye Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

TRAFİK 1 SAAT KAPALI KALDI

Kaza nedeniyle Riva yolunda trafik yaklaşık 1saat kapalı kaldı. Kazalı kamyonun yol kenarına yanaştırılmasının ardından trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı kazayla ilgili inceleme yaptı. Cesetler incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

KOPAN KAFAYI ARADILAR

Öte yandan hayatını kaybeden bir kişinin kafası, koptuğu için yol kenarındaki ağaçlık alanda itfaiye erleri ve sürücüler tarafından arandı. Ancak daha sonra kafanın parçalanmış halde olduğu için bulunamadığı belirlendi.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Görgü tanıkları otomobilin süratli olduğunu ve virajı alamayarak kamyona çarptığını iddia ettiler. Kamyonun sol ön kısmında hasar oluşurken, otomobil hurdaya döndü.

(FOTOĞRAFLI)

