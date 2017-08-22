BEYKOZ'DA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ (1)

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA

Beykoz Riva yolunda bir otomobil ile hafriyat kamyonunun karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve aMbulans ekibi sevk edildi. Kazanın ardından otomobilden fırlayıp kaybolduğu iddia edilen bir kişiyi ise rama çalışamsı devam ediyor.



Görüntü dökümü:

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-Araçlardan görüntü

-Cesetlerin görüntüsü

-Kaybolduğu idda edilen kişinin arama çalışması

-Görgü tanığı röp

-Yolun trafiğe kapanması

-Genel ve