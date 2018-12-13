Beykoz'da duman yükselen eve giren itfaiye bir kişinin cesediyle karşılaştı

Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK-Melih ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA) BEYKOZ\'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay Kanlıca Mahallesi Muhacirler Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre iki katlı ahşap binada yaşayan Mehmet Ali Mert (69)\'ten yakınları tarafından haber alınamadı. Bunun üzerine ağabeyi sabah saatlerinde eve gelerek kardeşine ulaşmaya çalıştı. Pencereden çıkan dumanı gören ağabeyi, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek ahşap binanın giriş kapısını kırdı. İtfaiye ekipleri oturma odasında çıkan dumanları görerek tahliye çalışması yaptı ve burada Mehmet Ali Mert\'in cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Mehmet Ali Mert\'in yakınları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı, alevlerin kendiliğinden söndüğü, Mehmet Ali Mert\'in de dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Mert\'in kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu\'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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