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Beykoz’da çevreci bireyler yetiştiriliyor

İSTANBUL,(DHA)- BEYKOZ’DA ilkokul ve ortaokullar düzeyinde toplam 58 okulda çevre bilinci ve atık yönetiminin iyileştirilmesi için uygulanan Yeşil Okul Projesi seminerleri sürüyor

07 Aralık 2017 20:25

İSTANBUL,(DHA)- BEYKOZ’DA ilkokul ve ortaokullar düzeyinde toplam 58 okulda çevre bilinci ve atık yönetiminin iyileştirilmesi için uygulanan Yeşil Okul Projesi seminerleri sürüyor. Proje öncesinde öğrencilere eğitim, bilgilendirme faaliyetleri, tanıtıcı faaliyetler yapılarak özendirme ve ödüllendirme sistemi uygulanıyor.

Beykoz Belediyesi, Beykoz Kaymakamlığı ve Yön Temizlik tarafından yürütülen proje kapsamında öğrencilere verilen eğitimin yanısıra okulların tamamına ambalaj kutuları, bitkisel atık yağ kutusu, pil kutusu, elektronik atık kutusu, biyobozunur atıklardan kompost (toprak şartlandırıcısı) yapabilmeleri için bahçe tipi kompost makinesi dağıtıldı.

Okullarda sorumlu birer öğretmen ve her sınıftan çevre gönüllüsü öğrencilerin seçildiği projede, proje sorumlusu öğretmenlere ve tüm öğrencilere belirlenen takvim doğrultusunda çevre mühendisleri tarafından çevreve atık yönetimi hakkında uygulamalı eğitim veriliyor.

Toplama aracı ile okullar periyodik olarak ziyaret edilip biriken atıklar toplanırken, tabela ve afişlerle öğrencilerin çevre ve atık bilinci kazanmaları sağlanmak amaçlanıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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