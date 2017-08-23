Beykoz’da 80 okula boya ve temizlik malzemesi desteği 

İSTANBUL, (DHA) - BEYKOZ Belediyesi ilçedeki okullara her yıl yaptığı boya ve temizlik malzemesi yardımını bu yıl da sürdürdü. 2017-2018 eğitim- öğretim yılı için ilk etapta ilçedeki 80 okula 1 yıl yetecek boya malzemesi teslim edildi.

Beykoz Belediyesi Meydanı\'nda düzenlenen boya malzemesi dağıtım törenine Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, okul müdürleri,öğretmenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

2017-2018 yılı eğitim-öğretim yılı için bölgedeki okullara 127 bin 147 lira tutarında 37 ton 720 kg boya ve bin 500 litre tiner dağıtılırken, temizlik malzemeleri tesliminin ise bayram sonrası yapılacağı belirtildi.

\"EĞİTİME SINIRSIZ DESTEK VERİYORUZ\"

Eğitimin her alanına destek verdiklerini dile getiren Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, şunları söyledi:

\"Beykoz Belediyesi olarak eğitimi çok önemsiyoruz. Yeni okulların yapımından, okulların tadilat ve bakımlarına, bilgisayar ve projeksiyon dağıtımına kadar her alanda eğitime destek veriyoruz. 2009 yılından bu yana ilçemizdeki tüm okullarımızın bir yıllık boya ve temizlik malzemesi ihtiyacını karşılıyoruz. Çünkü okullar temiz olmazsa öğrencilerin morali olmaz, kaliteli eğitim de yapılamaz. Boya dağıtımının ardından temizlik malzemelerini okullara teslim edeceğiz. Eğitime verdiğimiz desteğin sınırı yok. Elmalı İlkokulunu baştan yaparak Necip Fazıl İlkokulu olarak ilçeye kazanırdık. 24 derslikli Tokatköy İmam Hatip Ortaokulu’nun imalatına Kurban Bayramı sonrası başlıyoruz. Yaklaşık 13 milyon 500 bin liraya mâl olacak. İlçemizde kurulan proje okulunu tercih eden belli puanı olan öğrencilerimize aylık eğitim desteği vereceğiz.\"

(FOTOĞRAF)