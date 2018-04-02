BEYKOZ'DA 3 LÜKS ARAÇTAN TEHLİKELİ GÖSTERİ

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Beykoz\'da 3 lüks araç trafiği durdurup cadde üzerinde \'drift\' yaptı. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı.

Görüntüler Beykoz Yeni Riva Yolu Caddesi\'nde bir amatör kamera tarafından kaydedildi. 3 lüks araç caddeyi trafiğe kapatıp sırasıyla \'drift\' adı verilen gösteriyi yapmaya başlıyor. Bu anlarda lastiklerden çıkan dumanlar caddeyi beyaza bürüyor. Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan gösteri bir süre devam ediyor. Araçlar drift yaptıktan sonra da caddeden ayrılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-O anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler