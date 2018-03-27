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 BEYKOZ'DA 2 KATLI METRUK BİNA BÖYLE ÇÖKTÜ

Haber: İstanbul DHA Beykoz'da 2 katlı metruk bina çöktü

27 Mart 2018 14:28

Haber: İstanbul DHA
Beykoz\'da 2 katlı metruk bina çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre uzun süredir boş olan binadan sabah erken saatlerden sesler geldiğini duyan mahalle sakinleri çevredeki komşularını uyardı. Komşular binalarını boşalttı. Gece yağan yağmurun etkisiyle bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. İki katlı binanın çökme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde binadan önce sesler geliyor ardından da çökme gerçekleşiyor.

Görüntü Dökümü:
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CEP TELEFONU KAMERASI
-Binadan gelen sesler
-Çökme anı
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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