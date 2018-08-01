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Beykoz'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 6 kişi tutuklandı

Olaya ilişkin olarak 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor

01 Ağustos 2018 22:46

İstanbul Beykoz'da 12 yaşındaki Y.Y'ye cinsel istismarda bulunduğu  ileri sürülen 6 kişi tutuklandı. Olaya ilişkin olarak 6 kişi daha aranıyor.

Dost Beykoz'un haberine göre, 12 yaşındaki Y.Y.’nin evine gitmemesi üzerine ortaya çıktı. Çocuklarına ulaşamayan aile, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu ve arama kararı çıkarttı.

Bunun üzerine Beykoz Emniyeti’nin aramaya başladığı Y.Y., bölgede devriye gezen polisler tarafından bulundu.

6 kişi tutuklandı

Çocuğun ifadeleri doğrultusunda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Beykoz Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan aralarında C.Y., Y.E., G.Y., B.E., D.Y.'nin de bulunduğu 6'sı tutuklandı. Polis, 6 zanlıyı arıyor. 

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