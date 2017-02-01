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Beykoz saldırganı: İki düşmanımdan birini öldürdüm

Organize Polisi, Saral'a bilgi veren biri olup olmadığını araştırmaya başladı

01 Şubat 2017 10:36

Beykoz Anadolu Hisarı'nda bulunan restoranda Mehmet Ali Büyüksarıoğlu’nu öldüren Hüseyin Mert Saral ilk ifadesinde, "İki düşmanımdan birini öldürdüm" dedi

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Beykoz’da Big Chefs restorantta Mehmet Ali Büyüksarıoğlu’nu (58) öldüren Hüseyin Mert Saral’ın (24) ifadesinde, “İki büyük düşmanım vardı. Sedat Şahin ve Mehmet Ali Büyüksarıoğlu, onları nerede görsem öldürecektim. Restoranda görünce öldürdüm" dediği öğrenildi.

Hüseyin Mert Saral

40 dakika beklemiş

Olay yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Organize Polisi, Saral’ın, restoranta Büyüksarıoğlu’ndan 40 dakika önce geldiğini belirledi.

Görüntüde arada bir restoran dışına çıkan Saral’ın endişeli olduğu görüldü. Büyüksarıoğlu’nu restorana girer girmez silahla öldüren Saral, olaydan sonra polisi bekledi.

Saral, ilk sorgusunda, "Beni kimse azmettirmedi. 2005’te babamın öldürülmesi nedeniyle kendime iki büyük düşman seçmiştim. Biri Sedat Şahin, diğeri de Mehmet Ali Büyüksarıoğlu. Onları nerede görsem öldürecektim” dedi.

Organize Polisi, Büyüksarıoğlu’nun restorana gelmesiyle ilgili Saral’a bilgi veren biri olup olmadığını araştırmaya başladı.

Büyüksarıoğlu’nun kız kardeşinin, 2005’te Roma’da öldürülen Hüseyin Saral’ın dini nikâhlı eşi olduğu öğrenildi.

Büyüksarıoğlu, 2011 ve 2015’te Sedat Şahin grubuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Öldürülen Saral’ın adresinin Sedat Şahin grubuna Büyüksarıoğlu tarafından verildiği ileri sürülmüştü.

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Beykoz Anadolu HisarıMehmet Ali BüyüksarıoğluHüseyin Mert Saral

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