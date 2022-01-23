Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 yolcu yaralandı

Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9'u ağır 17 yolcu yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaza saat 08.30 sıralarında Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gitmek üzere hareket eden ve içinde personel dahil 22 kişi bulunan şehirlerarası yolcu otobüsü, Dudullu'dan yolcu almak üzere ilerlediği sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, otobüste sıkışan yolcuları tahliye etti. Kazada otobüs şoförü Erol Çevik(52) ile Cafer İzmirli(30), Uğur Gökner(29) hayatını kaybetti. Araç muavini Sinan Dönmez, Funda Gökner, Altay Arıcı, Mustafa Nadir, Oğuzkaan Ceylan, Elif Ecrin Ak, Çiğdem Ak, Rıza Karataş, Yılmaz Güney Ceylan, Muhammet Ali, Ayşe Sevinç, Emirhan Er, Sevinç Özkan, Hüseyin Çömez, Oğuzhan Demir, Burcu Atmaca, Tuğçe Gebeş, Yusuf Gebeş ve Burcu B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan Kuzey Çevre Otoyolu'na sevk edilen vinç ile otobüs kaldırılarak aracın altında yolcu olup olmadığı kontrol edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri de aramalara katıldı. Kuzey Çevre Otoyolu trafik ekipleri bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Şaşmaz da bölgede inceleme yaptı. Hayatını kaybeden vatandaşlar hastane morguna kaldırılırken ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. (DHA)