Beykoz'da Engelliler Derneği Başkanını darbeden şüpheli hakkında yakalama kararı

Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat'ı feci şekilde darbeden Oğuzhan A.'nın adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı kabul eden Sulh Ceza Hakimliği şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması kararı verdi.



Beykoz Engelliler Derneği'nin lobisinde oturan dernek başkanı Hasan Polat'ı 21 Haziran'da sopayla darbettiği iddia edilen şüpheli Oğuzhan A. gözaltına alınıp, 24 Haziran'da mahkemeye sevk edildi. Oğuzhan A. çıkarıldığı Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılmasına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Oğuzhan A. hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. (DHA)