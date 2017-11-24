Beykoz Belediyesi’nden öğretmenlere 24 Kasım ziyareti

İSTANBUL, (DHA) -BEYKOZ Belediyesi Başkanı Yücel Çelikbilek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret etti. Çelikbilek, öğretmenlere isimlerine özel ajanda seti, çiçek ve baklava hediye etti.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ilk olarak Kaymakam Ahmet Katırcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay’ı ziyaret ederek tüm milli eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Ardından Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Lisesi ve Ziya Ünsel Ortaokulu’na geçen Başkan Yücel Çelikbilek burada okul müdürleri ve öğretmenlerle sohbet ederek, hediyelerini verdi, ilçenin eğitim hayatına katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: “İnsan yetiştirmek gibi kutsal bir mesleği fedakârlık ve özveriyle icra eden öğretmenlerimize minnetimizi hiçbir zaman ödeyemeyiz. İlçemizin eğitim hayatının, nitelikli insan kaynağının ve başarının teminatı sizlersiniz. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü can-ı gönülden kutluyorum” dedi.

Beykoz Belediyesi başkan yardımcıları,meclis üyeleri ve danışmanlar da ilçedeki okulları tek tek ziyaret ederek öğretmenlere isimlerine özel hazırlanan ajandaları, çiçeklerini ve baklavalarını takdim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise 24 Kasım dolayısıyla Anadoluhisarı Sabancı Öğretmen Evi’nde şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı kutlama programı düzenledi.

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