Beykoz Belediyesi Kariyer Merkezi İSKİF İstihdam Fuarı’nda

İSTANBUL, (DHA) - BEYKOZ Belediyesi Kariyer Merkezi, ilçe sakinlerine yeni iş ve istihdam fırsatları kazandırmak için İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı 2017 (İSKİF)’deki yerini aldı.

\'İş\'te Doğru Adres\' sloganıyla 17-18 Kasım tarihleri arasında İstanbul Wow Otel\'de düzenlenen fuara katılan Kariyer Merkezi, ilçedeki iş istihdam olanaklarını artırmak üzere portföy geliştirme ve tanıtım faaliyetleri yürüttü. İş arayanların firmalarla bire bir görüşme imkanı bulduğu İSKİF 2017’de uzman kişilerce insan kaynaklarına yönelik eğitim, seminer, konferans, panel, söyleşi gibi etkinlikler de düzenlendi.

İSKİF 2017, işletmelerin, kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyduğu ve duyacağı işgücü açığının giderilmesini, İŞKUR fırsatlarının duyurulmasını, işletme sahiplerini, insan kaynakları profesyonellerini, üst düzey yöneticileri, iş arayanları, öğrencileri ve kariyerine devam eden tüm çalışanları buluşturmayı amaçlıyor.

Fuara, İstanbul Valiliği, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası ve çeşitli sektörlerden deneyimli firmalar katıldı.

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