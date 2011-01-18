Beykoz Belediyesi: Açıklamalar samimi bir ortamda söylenmiştir

T24 - Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in, Beykozsporlu oyuncuların paralarını alamamaları nedeniyle yardım talebi için yaptıkları ziyarette, "Beykozlu vatandaştan bir bok olmaz" yorumuna, Beykoz Belediyesi Basın Danışmanı Abdurrahman Fidancı'dan açıklama geldi. Fidancı, "Ben siyasetçiyim ve Beykoz’un seçilmiş belediye başkanıyım. Hiçbir siyasetçi, seçilmiş kişi, hele de yerel basının olduğu bir ortamda vatandaşlarına kötü söz söylemez. Bu ifadelerim tamamen, gençleri zor durumda bırakan sorumlulara yöneliktir ve samimi bir ortamda söylenmiş ifadelerdir” dedi.





AKP'li Çelikbilek: Beykozlu vatandaştan bir bok olmaz!



Beykoz Belediyesi Basın Danışmanı Abdurrahman Fidancı'nın yaptığı açıklama şöyle:

3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Beykozspor 1908 futbol takımının futbolcuları Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’i ziyaret etmiş, bütün sıkıntılarını anlatmış, kulüp yönetiminin uzun zamandır kendilerine sahip çıkmadığını, çok zor şartlarda, aylarca bir kuruş para almadan futbol oynadıklarını, artık tahammül edemeyeceklerini ve son kez maça çıkacaklarını ifade ederek, Belediye Başkanı’ndan yardım istemişlerdir. Belediye Başkanımız Yücel Çelikbilek de, futbolcuları tek tek dinlemiş, durumlarına oldukça üzülerek ve kendilerini zor durumda bırakanları kastederek, “Kulüple hiçbir ilgilenmek istemedim. Ama sizin gibi pırıl pırıl gençlerin bu durumuna oldukça üzüldüm. Sizin hatırınıza, bütün maddi sıkıntılarımıza rağmen, sezon sonuna kadar bütün oyunculara maaşı ödeyeceğim.”

“Konuşmalara dikkat edilirse, konu tamamen Beykozspor 1908 kulübü ve yönetimi ile ilgilidir. Ben siyasetçiyim ve Beykoz’un seçilmiş belediye başkanıyım. Hiçbir siyasetçi, seçilmiş kişi, hele de yerel basının olduğu bir ortamda vatandaşlarına kötü söz söylemez. Bu ifadelerim tamamen, gençleri zor durumda bırakan sorumlulara yöneliktir ve samimi bir ortamda söylenmiş ifadelerdir.”

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