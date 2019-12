Beyinsiz ampul ile yaraladığı kartal kim?

T24

Cumhuriyet'in bugün (17 Haziran 2011) yayımlanan 1265. sayısında Celal Şengör'ün "Zümrütten Akisler" adlı köşesinde, seçim sonuçları konusunda çağrışımlar yapan aşağıdaki karikatür ve not yayımlandı:(Tabiî burada «okyanus ötesi» ile Walt Disney şirketinin, «Bay Ampul» ile de Donald Duck karakterlerinden Little Lamp’in kastedildiğini muhterem okuyucularım şüphesiz anlamışlardır. Little Lamp başı bir ampülden oluşan bir robottur ve kafasının içinde beyin yoktur. Onun yerine sadece ince bir tel bulunur. Kartal’ın kimliğini ise onların hayâl gücüne ve hâleti rûhiyelerine bırakıyorum....)