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Beyinsiz ampul ile yaraladığı kartal kim?

Profesör Celal Şengör, Cumhuriyet gazetesinin Bilim Teknoloji ekindeki köşesinde yazı yerine

17 Haziran 2011 03:00

T24 - Profesör Celal Şengör, Cumhuriyet gazetesinin Bilim Teknoloji ekindeki köşesinde yazı yerine bir karikatür yayımladı. "Atlantik ötesinden beyinsiz avcı Bay Ampul‘ün Asil Kartal’a 100. yaş günü hediyesi" alt yazısıyla yayımlanan karikatür için Şengör, "Beyinsiz avcı ampül"ün vurduğu kartalın kimliğini "okurlarının hayalgücü ve haleti ruhiyesine bıraktığını" not etti.

Cumhuriyet'in bugün (17 Haziran 2011) yayımlanan 1265. sayısında Celal Şengör'ün "Zümrütten Akisler" adlı köşesinde, seçim sonuçları konusunda çağrışımlar yapan aşağıdaki karikatür ve not yayımlandı:




Atlantik ötesinden beyinsiz avcı Bay Ampul‘ün Asil Kartal’a 100. yaş günü hediyesi

(Tabiî burada «okyanus ötesi» ile Walt Disney şirketinin, «Bay Ampul» ile de Donald Duck karakterlerinden Little Lamp’in kastedildiğini muhterem okuyucularım şüphesiz anlamışlardır. Little Lamp başı bir ampülden oluşan bir robottur ve kafasının içinde beyin yoktur. Onun yerine sadece ince bir tel bulunur. Kartal’ın kimliğini ise onların hayâl gücüne ve hâleti rûhiyelerine bırakıyorum....)


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