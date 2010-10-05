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Dünya

BEYİN TÜMÖRÜNE KARŞI UMUDU WASHINGTON (A.A)

05 Ekim 2010 12:23

-BEYİN TÜMÖRÜNE KARŞI UMUDU WASHINGTON (A.A) - 05.10.2010 - En ölümcül beyin tümörlerinden glioblastoma hastalarının yaşam süresini yüzde 70'den fazla uzatan bir aşı geliştirildi. Duke Üniversitesi'nden bilimadamları, standart tedavilerle birlikte uygulanan, deney aşamasındaki aşının kanser hücrelerinin çoğalmasında rol oynayan EGFRvIII genini hedef aldığını belirtti.  Bilimadamları aşının, 18 hastadan 17'sinde bu genin bulunduğu kanser hücrelerinin tümünü yok ettiğini vurguladı.    "Journal of Clinical Oncology" dergisinde yayımlanan araştırmada aşının, hastaların yaşam süresini 15-26 ay uzattığına dikkat çekildi. Radyoterapi ve kemoterapideki ilerlemelere rağmen beyin tümörü türlerinin en sık rastlanan ve en tehlikelisi olan glioblastoma tümörü hastalarının yüzde 50'si teşhisin konulmasından sonra 1 yıl içinde yaşamını yitiriyor.

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