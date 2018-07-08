Beyin ölümü gerçekleşti; organları 7 kişiye umut oldu

Bursa’da öz dayısı tarafından ticari anlaşmazlık nedeniyle başından vurulan ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ünlü tatlıcının bağışlanan organları 7 kişiye umut olacak.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Bursa merkezli birçok ilde şubeleri olan ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman sabah saatlerinde işe gitmek için arabasına bindi. Bu sırada bir araç kiralayan öz dayısı tatlıcı yeğenini takip ederek eşiyle konuştuğu anda başından vurdu. Olay yerinde ağır yaralanan tatlıcı Karaman çevredeki vatandaşların ihbarı ile 112 Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler Karaman ile dayısı Y.S. (53) arasında ticari anlaşmazlık olduğunu tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde tatlıcının dayısı Y.S. isimli şahıs araç kiralayarak ikametin önünde yeğeninin evden çıkmasını beklediğini tespit etti. Daha sonra cinayeti işleyen dayısı Y.S. yakalanmamak için 2 araç değiştirerek Uludağ'da bir çadırda saklandı. Yaklaşık 50 kamera incelemesi yapan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri katil zanlısı Y.S.'yi Uludağ'da saklandığı çadırda gözaltına aldı. Yapılan aramada suçta kullanılan silahta ele geçirildi. Zanlı Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Bağdat tatlıcısı Fatih Karaman'ın akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar tarafından yapılan görüşme sonrası Fatih Karaman’ın ailesi organlarının bağışlanmasına rıza gösterdi. Yapılan kontrollerin ardından ünlü tatlıcının kalp, karaciğer, iki böreği, iki korneası ve akciğerinin organ sırası bekleyip doku uyumu bulunan hastalara nakledilmek üzere operasyonla alınacağı öğrenildi.