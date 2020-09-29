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Beyin kanaması geçiren oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama

29 Eylül 2020 12:18

Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilen tiyatro sanatçısı Ali Sürmeli'nin, bilincinin açık ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

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