T24 LogoT24 Logo
Spor

Beyin kanaması geçiren genç sporcu öldü

Erol KAÇMAZ / İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, futsal karşılaşması öncesi saha kenarında ısınma hareketleri yaparken rahatsızlanan 17 yaşındaki Zeynep Eroğlu, beyin kanaması geçirdiği belirlenerek tedavi altına alındı

11 Aralık 2017 13:06

Erol KAÇMAZ / İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, futsal karşılaşması öncesi saha kenarında ısınma hareketleri yaparken rahatsızlanan 17 yaşındaki Zeynep Eroğlu, beyin kanaması geçirdiği belirlenerek tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Eroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay Cuma günü, Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu\'nda meydana geldi. Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ile Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki futsal karşılaşması öncesi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Eroğlu rahatsızlanınca saha kenarına alınarak sırt üstü yatırıldı. Spor salonuna gelen sağlık ekibi, Zeynep Eroğlu\'nu Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Zeynep Eroğlu yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeynep Eroğlu dün yaşamını yitirirken, ölümü üzüntü yarattı.
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erol KAÇMAZDHAZeynep EroğluYoğunOlay CumaPolis Recep Topaloğlu SalonuGölcük Barbaros Hayrettin Anadolu LisesiKartepe MeslekiTeknik Anadolu LisesiSporZeynep Eroğlu KocaeliAraştırmaUygulama HastanesiBeyinYapılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24