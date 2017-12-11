Beyin kanaması geçiren genç sporcu öldü

Erol KAÇMAZ / İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, futsal karşılaşması öncesi saha kenarında ısınma hareketleri yaparken rahatsızlanan 17 yaşındaki Zeynep Eroğlu, beyin kanaması geçirdiği belirlenerek tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Eroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Cuma günü, Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu\'nda meydana geldi. Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ile Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki futsal karşılaşması öncesi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Eroğlu rahatsızlanınca saha kenarına alınarak sırt üstü yatırıldı. Spor salonuna gelen sağlık ekibi, Zeynep Eroğlu\'nu Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Zeynep Eroğlu yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeynep Eroğlu dün yaşamını yitirirken, ölümü üzüntü yarattı.

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