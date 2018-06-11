"Beyin ihraç edip saman ithal ediyoruz!"

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın "Artık dünyaya beyin ihraç ediyoruz" sözlerini ti'ye alan Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, "Ülke, giden beyinlerin yerine saman ithal ederek boşluğu doldurmaya çalışıyor. Kendine beyin ihraç etse keşke!" ifadesini kullandı.

Muratoğlu, "İnsan beyninden değil de koyun, sığır beyninden mi bahsediyor diye düşünmedim değil!" dediği köşesinde şunları yazdı:

AKP adeta seçimi kazanmamak için fantastik beyanlarına devam ediyor. Hepsi numunelik, hepsi ibretlik… Türkiye siyasi tarihi çok gördü geçirdi, böylesine beyin yakan tespitlere şahit olmadı!

Meclis Başkanı Kahraman, “Artık dünyaya beyin ihraç ediyoruz” diye övünüyor. Ülke, giden beyinlerin yerine saman ithal ederek boşluğu doldurmaya çalışıyor. Kendine beyin ihraç etse keşke!

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İnsan beyninden değil de koyun, sığır beyninden mi bahsediyor diye düşünmedim değil! Canı kelle söğüş istediyse… İşkembe, kokoreç, dil, paça… Sahi beyin ihraç edip hangi organı alıyoruz? Hayır, sakatatı da Bosna Hersek'ten ithal eden bir ülkeyiz ya o açıdan…

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Bizimkine beyin ihracatı değil, “beyin göçü” denilir. Meclis Başkanı çıkmış bununla övünüyor! Ülkeye ithal edilmesi gereken tek şey ihraç ediliyor. Hani devamlı “İhracat rekoru kırıyoruz” deyip duruyorlar ya, yazık bunu iyi bir şey sanıyor! Dışarıya kaptırdığı nitelikli insan sayısı ile övünüyor.

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Beyinler neden göçüyor? İnsanlara emeğinin karşılığı verilmiyor. Adaleti bulamıyor. Fikrini söyleyen terörist ilan ediliyor. Yaşam tarzlarına saygı gösterilmiyor. İyi eğitimalamıyor. Torpilsiz, dayısız işe giremiyor. Sanatın içine tükürülüyor. Çay, simit, kek ile karın doymuyor.

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Bu Türkiye'nin ayıbıdır. Bu insanlara hak ettiği değeri, emeklerinin karşılığınıverememektir. İnsanlar bu ülkeden vazgeçmezdi lakin ülke onlardan vazgeçti.Okumuşa değer verilmeyince de yolunu bulan kaçıp gidiyor. Biz de ihraç fazlası ile idare ediyoruz.

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