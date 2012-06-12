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Dünya

Beyin dokusu koleksiyonu büyük zarar gördü!

Dünyanın en büyük beyin dokusu koleksiyonu, teknik bir arıza nedeniyle büyük zarar gördü

12 Haziran 2012 00:24

ABD'nin Harvard Üniversitesi'nde otizmli kişilerin beyinlerinden alınan örneklerle oluşturulan dünyanın en büyük beyin dokusu koleksiyonu, teknik bir arıza nedeniyle büyük zarar gördü.

McLean Hastanesi yetkilileri, koleksiyonun saklandığı bölümdeki dondurucunun mayıs sonunda bozulması sonucu 150 örneğin çözülüp çürüdüğünü söyledi.
 
Harvard Beyin Dokusu Araştırma Merkezi Müdürü Francine Benes, ''paha biçilemez'' olarak nitelediği koleksiyonun zarar görmesinin büyük bir talihsizlik olduğunu belirtti.

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