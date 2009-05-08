Beyin cerrahına rüşvet villa

Kendisine yönelik operasyonu haber alarak 3 ay önce SGK'daki görevinden istifa eden beyin cerrahına medikal şirketlerden biri İzmir'de rüşvet olarak villa yaptırmış.



İstanbul'da, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yaklaşık 30 milyon lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 24 beyin cerrahının ameliyat ettiği 10 bin hastanın dosyası 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından incelendi. Operasyonu haber alarak 3 ay önce SGK'daki görevinden istifa eden beyin cerrahına medikal şirketlerden biri İzmir'de rüşvet olarak villa yaptırmış.



Yapılan incelemelerde 24 beyin cerrahının ameliyat ettiği 10 bin hastanın dosyası beyin cerrahlarından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından incelendi. Şüphelilerin medikal malzeme takılması gerekmeyen yüzlerce fıtık ve omurilik ameliyatında, hastalara değerleri bin ile 13 bin lira arasında değişen medikal malzeme takıldığı belirlendi. Operasyonu haber alarak 3 ay önce SGK'daki görevinden istifa eden beyin cerrahı S. E. K.'ye medikal şirketlerden birinin İzmir'de rüşvet olarak villa yaptırdığı ortaya çıktı.



SGK müfettişleri yaptıkları denetimlerde İstanbul'da bulunan bazı medikal şirketlerine yüksek miktarlarda ödemeler yapıldığını tespit etti. Konuyla ilgili inceleme başlatan müfettişler rapor hazırlayarak Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, bir yıl süren çalışmanın ilk aşamasında, doktorların fıtık ve omurilik ameliyatlarında medikal malzeme takılması gerekmeyen hastalara anlaştıkları medikal şirketlerin talebiyle malzeme takıldığını belirledi. Bunun üzerine savcılık, 3 beyin cerrahından oluşan bir bilirkişi oluşturdu.



10 bin dosya incelendi



Tespit edilen doktorların dosyalarını inceleyen Mali Şube polisleri 25 bin dosya olduğunu tespit etti. Bilirkişiye 10 bin hastanın dosyasını getiren polis ekipleri fıtık ve omurilik ameliyatlarında malzeme takılması gerekmeyen yüzlerce hastaya değerleri bin ile 13 bin lira arasında değişen "cevical peek cage", "cevical disk protezi" ve çiviler takıldığı belirlendi.



Gereğinden fazla taktılar



Medikal şirketleriyle anlaşmalı olan doktorlar ameliyatlarda medikal malzeme takılması gerekmeyen hastalara bile medikal malzeme taktı. Üstelik bir malzeme takılması gerekirken doktorlar 2-3 bazen de 4 medikal malzemesi takarak hastaların sağlığıyla da oynadı. Ayrıca, ameliyatlarda eşdeğer ilaç uygulamasına gidilmeyerek pahalı ilaçlar kullanıldı. Bazı hastalarında ilaç ve fizik tedaviyle iyileşebilecekken ameliyat masasına yatırıldığı ifade edildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, devlet hastanelerinde görevli 20 beyin cerrahı, fıtık ve omurilik ameliyatlarını özel hastanelerde yaptı. Ancak doktorlar kamu hastanelerinde tam zamanlı çalıştıkları için özel hastanelerde yaptıkları ameliyatlara imza atamadı. Bu sorunu ortadan kaldırmak için de yaptıkları ameliyatlara özel hastanede çalışan doktorların imzalarını attırdı. Bu yolla SGK'dan kısa sürede ameliyat ve medikal malzeme paraları alındı. Doktorlar yaptıkları işlem başına yüzde 10 ile 40 arasında komisyon aldı.



Müdüre villa



Tüm bunlar yaşanırken medikal şirketleri, vurgunun ortaya çıkmaması için SGK'da Fatura İnceleme Müdürü olan beyin cerrahı S. E. K. ile anlaştı. Üstelik medikal şirketlerden biri S.e.K.'ye İzmir'de villa yaptırdı. Operasyonu 3 ay önce haber alan S.E.K:'nin istifa ettiği ve özel bir hastanede cerrahlığa başladığı belirlendi. Doktorların hesapları da inceleme altına alındı. Polis, vurgunun şu ana kadar tespit edilen boyutunun 30 milyon lirayı bulduğunu belirtti.



Altın omurga



Yapılan tespitlerin ardından 5 Mayıs 2009 günü, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Bahçelievler, Büyükçekmece, Tuzla, Kartal, Maltepe, Üsküdar, Bayrampaşa, Ümraniye, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Pendik, Güngören, Beşiktaş, Şişli ve Beykoz İlçelerinde ve Ankara'da 47 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. "Altın Omurga" adı verilen operasyonda 28'i beyin cerrahı 41 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 7 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 6 sabit harddisk, 3 bellek, çok sayıda ajanda, not defteri ve el notları ele geçti. 4 cerrah, emniyetten serbest kaldı.



24 cerrah savcılığa gönderildi



Opr. Dr. A. Ç., Doç. Dr. E. T., Doç. Dr. M. T.'nin da aralarında bulunduğu 24 beyin cerrahı, S. E. K. ve 5 medikal şirket sahibinin de aralarında bulunduğu 37 kişi, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyesi olmak, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurumunu zarara uğratmak, rüşvet, görevi kötüye kullanmak ve denetim görevini ihmal" suçlamasıyla sorgulanarak savcılığa sevk edildi.



