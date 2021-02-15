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Beyin cerrahi uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

15 Şubat 2021 19:45

Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kaya Kılıç, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yenik düştü.

KoronavirüsCovid-19Kaya KılıçProf. Dr. Kaya Kılıç
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