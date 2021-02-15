Beyin cerrahi uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kılıç'ın vefatını şu ifadelerle duyurdu:

"Fakültemizin Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Kılıç Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun..."

"Hep birinciydi, hep mütevazıydı, hep vakurdu"

Matematikçi profesör Ali Nesin de Kılıç'ın vefat haberine ilişkin Facebook hesabından bir paylaşım yaparken, şu ifadeleri kullandı:

"Hayat bizi çocuk yaşlarda aynı sıralarda buluşturdu. Hep birinciydi, hep mütevazıydı, hep vakurdu. Hayatta hep kazanan Kaya Kılıç kardeşim koronaya yenildi."

Kaya Kılıç kimdir?

Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'ni 1975 yılında birincilikle bitirdi, aynı yıl TÜBİTAK Marmara Bölgesi FİZİK BİRİNCİSİ (Ferdi, 1975), TÜBİTAK Marmara Bölgesi FİZİK BİRİNCİSİ (Takım, 1975), TÜBİTAK Marmara Bölgesi KİMYA BİRİNCİSİ (Takım, 1975) oldu.

Fransız Yüksek Öğretim DEVLET BURSU'nu kazandı, ÖSYM sınavında ilk 50 arasına girdi ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne başladı (1975). ÖSYM'de İLK 50 öğrenciye verilen T.İş Bankası Ödülünü (1975) kazandı, TÜBİTAK'ın Yüksek Öğretim Bursu 1975-1981 arası kesintisiz devam etti.

İSTANBUL TABİP ODASI'nın Yurtdışı Staj Bursunu (1980) kazanıp GÖZ stajını Milano'da, CİLDİYE stajını kendi imkanlarıyla FRANSA NANCY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'nde yaptı.

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni Mart 1981'de bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Nöroşirürji AD'nın uzmanlık sınavını beklerken, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD'nın uzmanlık sınavına girdi, bunu kazanarak 16.5.1981-25.9.1981 arasında Nöroloji Asistanı olarak çalıştı.

Hacettepe Üniversitesi Nöroşirürji AD uzmanlık sınavı açınca bunu kazanıp 28.9.1981 de nöroşirürji ihtisasına başladı.

Nöroşirürji eğitimine 1982 den itibaren FRANSA NANCY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'nde (Prof. Dr. Jean Lepoire) devam etti, bu klinikte 1.10.1989 tarihine kadar 7 yıl kaldı, 5 yıl asistan, 2 yıl da uzman olarak çalıştı. Bu süre zarfında 2 DOKTORA (Ph.D.) ve 1 UZMANLIK PROGRAMI bitirdi. 1984 de Fransız NÖROANATOMİ YÜKSEK ÖĞRENİM SERTİFİKASI (Ph.D.), 1986 da Fransız OTO-NÖRO-OFTALMOLOJİK RADYOLOJİ ÜNİVERSİTE DİPLOMASI'nı (Ph.D.) aldı.

FRANSIZ ÜNİVERSİTELERARASI NÖROŞİRÜRJİ UZMANLIK DİPLOMASI'nı alarak 1988'de NÖROŞİRÜRJİ UZMANI oldu. 1989 da İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Nöroşirürji Uzmanlığı Eşdeğerlilik Sınavı'nı geçti.

1989 yılında Zürich'de Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil'in servisinde 2 ay kaldı, mikroşirürji kursunu bitirdi. 1989 yılında Brüksel'de Prof. Dr. Jacques Brotchi'nin servisinde bulundu.

28.9.1990 tarihinden itibaren Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği'nde sırasıyla UZMAN DOKTOR, BAŞASİSTAN, KLİNİK ŞEF YARDIMCISI, BAŞHEKİM YARDIMCISI, 21.10.2010 –22.04.2013 arası İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroşirürji KLİNİK ŞEFİ, EĞİTİM GÖREVLİSİ, 27.04.2012 –22.04.2013 arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroşirürji KLİNİK ŞEFİ, EĞİTİM GÖREVLİSİ olarak görev yaptı.

Irak-Kuveyt savaşı sırasında, Sağlık Bakanlığı'nın geçici görevlendirmesiyle, Şubat-Mart 1991 tarihlerinde Hakkari Devlet Hastanesi'nde çalıştı.

1997 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden HASTANE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKASINI aldı.

1997-1999 yılları arasında Türk Nöroşirürji Derneği SPİNAL CERRAHİ GRUBU YÖNETİM KURULU'na, 1999 – 2007 yılları arasında Türk Nöroşirürji Derneği ETİK KURULU ÜYELİĞİNE seçildi.

29.4.2000 - 2004 arasında Spina Bifida Derneği İstanbul Şubesi'nin KURUCU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİ yaptı.

23.12.2006 da Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği DENETLEME KURULU'na, 2008 de de YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİĞİNE seçildi.

5.5.2000'den 2010 yılına kadar Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin KONSÜLTAN NÖROŞİRÜRJİYENİ oldu.

20.9.2002'den 2010 yılına kadar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin BAŞHEKİM YARDIMCISI idi.

2007 yılında NÖROŞİRÜRJİ DOÇENTİ, 2014 yılında NÖROŞİRÜRJİ PROFESÖRÜ oldu.

Mayıs ve Haziran 2010 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavları kazanarak İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği'nin İLK KLİNİK ŞEFİ, EĞİTİM GÖREVLİSİ, Nisan 2012 tarihinde de görevlendirme ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği'nin KLİNİK ŞEFİ, EĞİTİM GÖREVLİSİ oldu.

2013-2020 arasında MEDICAL PARK FATİH HASTANESİ'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Sorumlusu olarak görev yaptı.

2013 den bu yana BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRÜRJİ AD'da ÖĞRETİM ÜYESİYDİ.

Ulusal ve Uluslararası 256 bilimsel çalışması vardır.