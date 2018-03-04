T24 LogoT24 Logo
Dünya

Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar!

Ameliyata alınan hastanın yanlış kişi olduğu saatler sonra fark edildi

04 Mart 2018 16:03

Kenya'da başındaki şişlik için ilaç yazdırmak üzere hastaneye giden bir hasta beyin ameliyatına alındı. Doktorlar bu durumu, ameliyatın başlamasından saatler sonra fark etti.

Sağlık hizmetlerindeki sorunlar nedeniyle protestolara sahne olan Kenya, ülkenin en büyük hastanesinde yanlış hastaya beyin ameliyatı yapılmasıyla tekrardan gündeme geldi. Olayın ortaya çıkması sonrası, bir dizi sağlık görevlisi görevden uzaklaştırıldı.

Daily Nation gazetesi, Kenyatta Ulusal Hastanesi’ndeki ‘yanlış ameliyat’ın geçen pazar yapıldığını yazdı. Buna göre, iki ayrı erkek hasta aynı gün içinde hastaneye götürüldü. Biri, beyin damarındaki tıkanma nedeniyle ameliyata alınacaktı; diğerine ise başındaki şişlik şikâyeti için ilaç yazılması yeterliydi.

Ancak ameliyata yanlış hasta alındı. Ve doktorlar bunu ancak birkaç saat sonra, önlerindeki hastanın beyninde damar tıkanıklığı bulamayınca fark etti.

"Durumu iyi"

Yanlış hastanın ameliyat edilmesi sonrası hastanede soruşturma başlatılırken, cerrah, iki hemşire ve bir anestezist görevden alındı. Sağlık Bakanlığı, hastanenin CEO’sunu da görevden aldı. Hastane, ameliyata alınan hastanın durumunun iyi olduğunu ve nekâkat sürecinde olduğunu açıkladı.

Kenya’da hastane çalışanlarının hastalara cinsel tacizle suçlanması ve bir bebeğin hastaneden çalınması nedeniyle bir süredir sağlık hizmetleri protesto ediliyordu. 

ETİKETLER

ameliyatbeyin ameliyatıkenyahaberyanlış kişi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24