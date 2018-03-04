Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar!

Kenya'da başındaki şişlik için ilaç yazdırmak üzere hastaneye giden bir hasta beyin ameliyatına alındı. Doktorlar bu durumu, ameliyatın başlamasından saatler sonra fark etti.

Sağlık hizmetlerindeki sorunlar nedeniyle protestolara sahne olan Kenya, ülkenin en büyük hastanesinde yanlış hastaya beyin ameliyatı yapılmasıyla tekrardan gündeme geldi. Olayın ortaya çıkması sonrası, bir dizi sağlık görevlisi görevden uzaklaştırıldı.

Daily Nation gazetesi, Kenyatta Ulusal Hastanesi’ndeki ‘yanlış ameliyat’ın geçen pazar yapıldığını yazdı. Buna göre, iki ayrı erkek hasta aynı gün içinde hastaneye götürüldü. Biri, beyin damarındaki tıkanma nedeniyle ameliyata alınacaktı; diğerine ise başındaki şişlik şikâyeti için ilaç yazılması yeterliydi.

Ancak ameliyata yanlış hasta alındı. Ve doktorlar bunu ancak birkaç saat sonra, önlerindeki hastanın beyninde damar tıkanıklığı bulamayınca fark etti.

"Durumu iyi"

Yanlış hastanın ameliyat edilmesi sonrası hastanede soruşturma başlatılırken, cerrah, iki hemşire ve bir anestezist görevden alındı. Sağlık Bakanlığı, hastanenin CEO’sunu da görevden aldı. Hastane, ameliyata alınan hastanın durumunun iyi olduğunu ve nekâkat sürecinde olduğunu açıkladı.

Kenya’da hastane çalışanlarının hastalara cinsel tacizle suçlanması ve bir bebeğin hastaneden çalınması nedeniyle bir süredir sağlık hizmetleri protesto ediliyordu.