BEYDER'den Bodrum esnafına destek minibüsü ve yardım çağrısı

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER), orman yangınlarının sürdüğü Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştırılması amacıyla yardım kampanyası düzenledi. İhtiyaç duyulan malzemeler duyuruldu; belli bir adreste toplandıktan sonra cuma günü gönüllü minibüs aracılığıyla bölgeye götürülecek.

BEYDER'den yapılan açıklama şöyle:

"Değerli esnaf dostlarımız 18 aydır Koronavirüs yüzünden yaşadıklarımızı henüz atlatamadan Akdeniz ve Ege'den gelen haberlerle yıkıldık. Bilhassa Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan esnaf dostlarımız, arkadaşlarımızla yaptığımız telefon konuşmalarında durumun ne kadar vahim olduğunu bizzat kendilerinden dinlemiş olduk. Bizler den can havliyle ve samimi olarak yardım talep ediyorlar. Cuma günü aşağıda belirtilen adresten bir gönüllü minibüsü o istikamete yola çıkacaktır.

Yine aşağıda belirtilen malzemeleri tedarik edip yollamak isteyen dostlarımız, Genel Sekreterimiz Süleyman Atıl (05326633868) ile irtibata geçsin."

Yardım teslim adresi:

Asmalımescit caddesi, NO: 27, Tepebaşı

(Corridor Bar karşısı / OTOPARK)

İhtiyaç duyulan malzemeler



- **Fireball

- **kafa lambası

- **büyük yangın tüpü

- **65 85 redüksiyon (yangın hortumu ara bağlantı)

- **dalgıç pompa

- **yanmaz eldiven

- **büyük buzluk

- silverdin (yanık kremi)

- bepanten (yanık kremi)

- sargı bezi

- gazlı bez

- flaster

- geniş açılı spot ışık

- büyük el feneri

- **fener için piller (AAA)

- **ve mümkün olursa EN ACİLİ 15-20kva üstü jeneratör (Elektrik yok. Üst kesimlerde kuyulardan su çekmek için lazım)

( ** ile başlayanlar en acil olanlar)