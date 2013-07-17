BEYDER Başkanı'nın mekanına açıklama sonrası kapatma kararı

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği Başkanı (BEYDER) adına basın açıklaması yapan Tarkan Konar'ın sahibi olduğu kafe-bar açıklamadan sadece 1 saat sonra belediye tarafından encümen kararı ile 3 günlüğüne kapatıldı. Konar, yaptığı açıklamada önceki gün esnaf adına yapılan açıklamayı yapanlar için "Buradan esnaf adına söz söyleyenleri Beyoğlu’nda tanıyan bir esnafa bile rastlamadığımızı belirtmek isteriz" demişti.

Hürriyet gazetesinden Seyit Çiçek'in haberine göre, Tarkan Konar’ın Kurabiye Sokak’ta ortağı olduğu Muaf Cafe-Bar isimli işyeri mühürlenirken, BEYDER Eşbaşkanı Tahir Berrakkarasu da yanındaydı.

Tahir Berrakkarasu yaşananları şöyle anlattı:

“Biz saat 15.00’te basın açıklaması yaptık. Açıklamayı Tarkan okudu. Saat 16.00’da 3 gün kapatma tebliği geldi. Resmi kıyafetli zabıtalar geldiler. Ellerinde encümen kararı vardı. Nedeni de, Nisan ayında bir kez tespit yapılmış. Tam kapı önünde iki bistro stand resimlerle tespit edilmiş. Bir de Haziran ayının 18’inde. Gezi Parkı’nın tamamen boşaltılıp İstiklal Caddesi’ne tekrardan düzeni sağlamak için zabıtaların çıktıkları gün. Ben sadece 18 haziran resmini gördüm. Kapıda iki tane bistro var. Normalde kapıdaki masa sandalyeler için 89 lira idari para cezası uygulanıyordu. Onun dışında bir kapatma yapılamıyordu. Fakat encümenin insiyatifine bırakılmış. Ona göre kapatma verilmiş. Bir suçu 3 kere işlediğin zaman kapatma gelmiyor mu diye zabıtalara sordum. Bir kere de olsa gelir, 5 kere de olsa kapatma cezası olmadığı yerler de var dediler.

Biz o kararın açıklamadan hemen sonra alındığını iddia etmiyoruz. Bundan iki hafta önce Martı Otel’de Beyoğlu Belediye Başkanının esnafla mağduriyetini gidermek adına yaptığı bir toplantı var. Çağırmadığı tek sektör eğlence sektörü. Davetiyeli bir toplantıydı. Biz çağırılmadık. Orada söylenen şey maduriyeti gideceğim. Biz de diyoruz ki, bu mu esnafın sıkıntılarını gidermek. İki senedir masa sandalyelerimizi aldı. Cumartesi günü tam iki sene oluyor. Tam da esnafın mağduriyetini giderek bir dönem bu mudur? Kapatmalar mı mağduriyetimizi gideriyor. Bizimle dalga mı geçiyor. ”