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Dünya

Beyaz saray: "Rusya'daki gösteriler iyi işaret" WASHINGTON (A.A) 

12 Aralık 2011 21:40

-Beyaz saray: "Rusya'daki gösteriler iyi işaret" WASHINGTON (A.A) - 12.12.2011 - Beyaz Saray, Rusya'da hafta sonunda yapılan gösterilerin bu ülkenin demokrasisi için iyi bir işaret olduğunu bildirdi. Beyaz Saray basın sözcüsü Jay Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova ve pek çok diğer Rus kentinde cumartesi günü yapılan gösterilerin, demokrasi sürecini destekleyenler için çok olumlu bir gösterge olduğunu söyledi. Carney, Rus hükümeti yetkililerinin gösterilere izin vermesinin ve göstericilere karışmamasının da olumlu bir işaret olduğunu belirtti. Rusya genelinde muhalifler cumartesi günü sokaklara dökülerek önceki pazar günü yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını protesto etmişti. Rusya Başbakanı Vladimir Putin, iktidara geldiği 2000 yılından beri ilk kez bu boyutta protestoya tanık olmuştu.

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