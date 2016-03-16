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Beyazıt'taki 'Halepçe' ve '1978' anmasında öğrencilere gözaltı

Polis, Beyazıt Meydanı'ndaki anma eylemlerine izin vermedi

16 Mart 2016 20:04

Polis, 16 Mart 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde 7 öğrencinin öldürülmesi ile Halepçe katliamının yıldönümleri nedeniyle yapılacak anma eylemleri için Beyazıt Meydanı'nda toplanan öğrenciler gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Özgür Altuncu’nun haberine göre, polis Beyazıt Meydanı ve çevresiyle İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kapısı önünde sabah saatlerinden itibaren güvenlik tedbiri aldı. Meydanda toplanmak isteyen bazı gruplara polis izin vermedi. Polis, Vezneciler'de de şüphelendiği iki kişiye kimlik sordu. Kimlik kontrolünün ardından 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Vezneciler Polis Merkezi'ne götürüldü.

 

Slogan atanlar gözaltında

 

İstanbul Üniversitesi giriş kapısına gelen 3 kişi de slogan attı. Biri kadın 3 kişi, sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Yere yatırılan eylemcilere ters kelepçe takıldı. Beyazıt Meydanı'nda kimlik kontrollerini sürdüren polis şüphelendiği 1'i kadın 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Beyazıt Meydanı ve çevresinde polis gün boyu toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.

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