BEYAZIT'TA "BÖLÜNME" PROTESTOSU 

Haber- Kamera: Erhan TEKTEN- Cansel KİRAZ / İSTANBUL DHA

Üniversitelerin bölünmesi ve 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanun tasarısına karşı yapılan protestolar Beyazıt Meydanı\'nda devam etti.

İstanbul Üniversitesi\'ne bağlı Siyasal Bilimler, Orman, Hasan Ali Yücel, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat fakültesi öğrencileri 15.00 sıralarında Beyazıt Meydanı\'na geldi. Öğrenciler, dövizler açarak kanun tasarısını bando eşliğinde protesto etti. İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Buzlu Beyazıt Meydanı\'nda konuşma yaptı. Buzlu, \" Üniversitemizin araştırma misyonuna ciddi katkı veren fakültemiz, İstanbul Üniversitesi\'nden ayrılmamalıdır. Her fakülteyi dinlediğinizde görüyorsunuz ki, çok güzel bir tarihi miras söz konusudur. Bu tarihi mirasa lütfen hak ettiği değeri veriniz\" dedi. \'Susma, haykır, bölünmeye hayır\' şeklinde sloganlar atan öğrenciler burada bir basın bildirisi okudu. Öğrenciler, \" Üniversiteliler açısından birçok mağduriyet yaşanması söz konusu olduğu için bu tasarıyı reddediyoruz\" dedi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protestonun ardından öğrenciler olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

- Öğrencilerin protesto etmesi

- Öğrencilerin bando eşliğinde protestosu

- Buzlu\'nun konuşması

- Öğrencilerin basın bildirisi okuması

- Protestoya katılan öğrencilerin görüntüsü

- Öğrencilerin bando eşliğinde şarkı söylemesi

