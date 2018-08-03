Beyazıt Öztürk yeni sezonda 'O Ses Türkiye'de

Acun Ilıcalı Beyaz Show programıyla tanınan Beyazıt Öztürk'ü O Ses Türkiye ekibine kattı. Acun Ilıcalı, "Beyazıt Öztürk'ün bu yıl O Ses Türkiye’ye bambaşka bir hava getireceğine inanıyorum. Onun stüdyoda olacak olması beni bile heyecanlandırıyor" dedi.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Beyazıt Öztürk'ün Türkiye'nin en önemli isimlerinden olduğunu belirten Ilıcalı, “Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise önümüzdeki hafta görüşüp birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Beyazıt Öztürk'ün bu yıl O Ses Türkiye’ye bambaşka bir hava getireceğine inanıyorum. Onun stüdyoda olacak olması beni bile heyecanlandırıyor.”