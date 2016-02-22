Beyazıt Öztürk, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi

Kanal D'de yayınlanan 'Beyaz Show'a telefonla bağlanan ve öğretmen olduğu ileri sürülen Ayşe Çelik'in "İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, analar ağlamasın" sözleri üzerine hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatılan Beyazıt Öztürk, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili İdris Kurt'a 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Öztürk'ün "Basiret bağlanması yaşadım" dedi.

Beyazıt Öztürk ifadesinde 20 yıldır Kanal D televizyonunda canlı şov programı yaptığını ve bugüne kadar canlı yayında hiçbir şekilde yayın geciktirme uygulanmadığını söyledi. Programda bugüne kadar hakaret ya da argo bir hitapla karşılaşmadığını, böyle bir ihtimali sezdiğinde konuyu değiştirdiğini söyleyen Öztürk ifadesinde şunları anlattı:



"Bu yayında Ayşe Çelik isimli kişinin bağlanmasından önce neşeli bir şarkı söylenmişti ve eğlenceli bir ortamın ardından bağlanmıştı. Yayına bağlanan bayanın sözleri üzerine seyirciler konuşanı alkışlamaya başladı. Herhalde seyirci de tam olarak benim gibi, denilmek istenildiğini anlayamadı ve sadece çocuklar ve annelerinin ölümü cümlesine odaklandı. Seyircinin de anlamayarak alkışlaması ve bağlanan kişi de öğretmen olduğunu söyleyince ben doğal olarak devletin öğretmeninin kötü bir şey söylemeyeceği önyargısı ile ve o an da aklımdan geçen şehitler, yaralılar, öğretmenler, çocuklar, evde programı izleyen annem gibi binbir türlü düşünceler ve kendi iç sesimi dinlemekten programın devamında bağlanan kişinin söylediğini tüm samimi kalbimle duymadığımı belirttim. Basiret bağlanması yaşadım. Böyle bir olay başıma hiç gelmemiştir. Kesinlikle benim herhangi bir terör eylemini, terör örgütünü veya cinayeti, öldürmeyi övmem, buna prim vermem mümkün değildir. Ben de bir polis çocuğuyum ve polislerin ve güvenlik güçlerinin ne şartlar altında görev yaptıklarını bilirim. Hayatımın her anında zaten hissettim. Bir şehit haberi, anne haberi, bir çocuk haberi, bir öğretmen haberi duyduğumuzda ben de tüm insanımız gibi aynı duyguları ve acıyı paylaşırım."

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Beyaz Show'un yapımcısı ile ünlü sunucu Beyazıt Öztürk ve programda konuşan Ayşe Çelik hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "8 Ocak 2016 tarihinde Kanal D isimli televizyon kanalında yayınlanan Beyaz Show isimli programda terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca 9 Ocak tarihinde soruşturma başlatılmıştır. Program CD'si incelenmeye alınmış olup, program sorumlusu, canlı yayına bağlanan ve program sunucusu soruşturma kapsamına alınmıştır" denilmişti.

Ayşe Öğretmen ne demişti?

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a Diyarbakır’dan telefonla bağlanan Ayşe Çelik, şunları söylemişti:

“Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar ekranlarda çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Öğrencilerini terk eden öğretmenlere seslenmek istiyorum. Bir daha oralara nasıl dönecekler. O tertemiz çocukların gözlerinin içine nasıl bakacaklar. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın."



Ne olmuştu?



Programa bağlanarak Diyarbakır’da yaşananlara dikkat çeken ve kendisini öğretmen olarak tanıtan konuk hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Beyazıt Öztürk ise yaptığı açıklamada "Ben polis çocuğuyum" diyerek özür dilemişti.