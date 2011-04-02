-BEYAZIT ÖZTÜRK FENERBAHÇE'YE KONUK OLDU İSTANBUL (A.A) - 02.04.2011 - Fenerbahçe'de, yönetim kurulu üyeleri tarafından futbol takımı teknik heyeti ve futbolcular için organize edilen yemeğin sürpriz konuğu ünlü şovmen Beyazıt Öztürk (Beyaz) oldu. Kandilli Borsa Restoran'da gerçekleştirilen organizasyona, yöneticilerden Murat Özaydınlı, İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım ile sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman ve yardımcıları, profesyonel futbol takımının idari menajeri Hasan Çetinkaya ve futbolcular katıldı. Oldukça keyifli bir ortamda gerçekleştirilen yemekte bir konuşma yapan Beyazıt Öztürk, takım içindeki birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, Fenerbahçe'nin tüm birimlerinin şampiyonluğu fazlasıyla hak ettiğini söyledi. Fenerbahçe'nin iyi futbol oynadığının altını çizen 'Beyaz', ''Şampiyonluğu çok özledik. Bu kulübün tüm birimleri şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor. Kimseye nasip olmayacak bir başkanımız, yıllar sonra kendi içimizden çıkardığımız bir Aykut hocamız var. Hayatımda gördüğüm en iyi Fenerbahçe'den birisini izliyorum. Futbolcular arasındaki uyum ve arkadaşlık harika. Bu dışarıya da yansıyor. Çok güzel futbol oynuyoruz. Umarım bu güzel tablo şampiyonlukla sonuçlanır. Taraftarımızı ve camiamızı çok mutlu edeceğinize inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Konuşmanın ardından asbaşkan Murat Özaydınlı tarafından Beyazıt Öztürk'e teşekkür plaketi verilirken, sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman ise ünlü şovmene arkasında ''Beyaz'' yazan ve tüm futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.