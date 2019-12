Beyazıt Camii'nde yangın çıktı

T24 - Haydarpaşa Garı ve Kılıç Ali Paşa Camii'nden sonra Beyazıt Camii'nde de yangın çıktı.



İstanbul'da Beyazıt Camii'nin avlusundaki ahşap binanın üst katı, çıkan yangında küle döndü.

İlk önce, yangının restorasyon sırasında çıktığı sanıldı. Ancak yapılan ilk inceleme sonucunda, elektrik kontağı ihtimali ağırlık kazandı.

Külliye içerisindeki iki katlı ahşap binanın padişahlar tarafından kullanıldığı öğrenildi.

Kasım ayında Haydarpaşa Garı'ının çatısında restorasyon sırasında yangın çıkmış, çatı büyük hasar almıştı. 10 gün önce de Tophane'deki Kılıç Ali Paşa Camii'nde yine restorasyon çalışması sırasında yangın meydana gelmişti.

Yangının meydana geldiği alanda incelemelerde bulunan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının tamamen ahşaptan yapılmış Hünkar Kasrı'nda çıktığını belirtti.

Bu yerin iç tarafında Hünkar Mahfili'nin bulunduğunu aktaran Demir, padişahın cuma günleri geldiği Hünkar Mahfili'nde namaz kıldığını ve yangının meydana geldiği yerde de halkı kabul edip şikayetlerini dinlediğini anlattı.



'Görünen o ki, elektrik kaynaklı'

Demir, ''Yangın, camiye sirayet etmedi. Hünkar Kasrı ile camiyi ayıran tarihi bir kapı var. Bu kapı da yangından zarar görmedi. Görünen o ki elektrik aksamından kaynaklanan bir yangın. Ucuz atlatıldı. Geçmiş olsun'' diye konuştu.



Restorasyon bu yıl planlanıyor

Beyazıt Camiii'nin 1999 Marmara Depreminde özellikle kubbe kısmında çatlaklar dolayısıyla zarar gören camilerden biri olduğunu belirten İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü İbrahim Özekinci de şu bilgileri verdi:

''Böylesine İstanbul'un merkezi bir yerindeki camimizde proje ihalelerini yaptık. Şu anda proje ihalelerimiz kuruldan onaylandı. 2011 yılı yatırım programımızı da görüşülmek üzere genel müdürlüğümüze sunduk. Şu anda 150'ye yakın bizim onaylanmış, her an ihaleye çıkabileceğimiz taşınmazımız var. Burası sur içi olduğundan Mahmutpaşa ve Rüstempaşa camileri de onaylanmış. Burasının restorasyon ve röleve projeleri onaylı. Buradaki kaybımız telafi edilemeyecek bir şey değil. Santimetre santimetre her şey kayıt altına alınmış durumunda. 2011 yatırım programımızda da onaylı yerlerden biri. İnşallah 2011 yılında restorasyon ihalesine de çıkmayı düşünüyoruz.''