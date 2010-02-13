Beyazeşyacı valiye 7 ay hapis cezası

T24 - Eski Tunceli Valisi Mustafa Yaman, seçimlerden önce yaptığı beyaz eşya yardımı nedeniyle 7 ay 15 gün hapis ve memuriyetten men cezasına çarptırıldı.



Yargıtay 8. Dairesi, yardımın YSK’nın yasak kararından sonra sürmesini ve “eylemin kast ve yoğunluğunu” dikkate alarak Yaman’a altı ay olan alt sınırın üstünde ceza verdi.



Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Giresun Valisi Mustafa Yaman’a, Tunceli Valiliği döneminde yerel seçimler öncesi yapılan beyaz eşya yardımı nedeniyle açılan davada 7 ay 15 gün hapis ve kamu görevinden men cezası verdi. Daire, “Yardımların bir siyasi partinin lehine kullanıldığı” gerekçesiyle Vali Yaman’ı, Seçim Kanunu’na muhalefetten mahkum etti. Vali Yaman’ın cezası ertelendi.





YSK şikâyet etti



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Vali Yaman’ın 29 Mart 2009 yerel seçimleri öncesinde başlattığı “beyaz eşya dağıtımı” nedeniyle “seçimin düzenine ve dürüstlüğüne ilişkin YSK kararlarını uygulamakta duyarsızlık gösterdiğine” karar vermişti. YSK’nın, başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığı, iki mülkiye başmüfettişini olayı incelemek üzere görevlendirmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Yaman’a Seçim Kanunu’na muhalefetten 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.



Vali Yaman’ın avukatı Vedat Pehlivan dünkü duruşmada, tanık beyanlarıyla yardımın “siyasi amacı olmadığının anlaşıldığını, siyasi faaliyetten bahsedilemeyeceğini”, bütün valilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kanalıyla yardım dağıttığını, görevini yaptığı için müvekkilinin suçlanamayacağını savundu. Pehlivan, YSK’nın kararının ardından yardım dağıtımının durdurulduğunu, medyada yayınlananların eski görüntüler olduğunu iddia etti. Savcı Zafer Ediş ise Vali Yaman’ın Seçim Yasası’na muhalefetten cezalandırılması şeklindeki mütalaasını tekrarladı. Duruşmaya katılmayan Yaman’ın yerine son sözü avukatı Pehlivan söyledi. Pehlivan, “Suçlamaları reddediyoruz, beraat talep ediyoruz” dedi.





Önce 9 ay verildi



Verilen aradan sonra kararını açıklayan Daire, “Yardımların bir siyasi partinin lehine kullanıldığı” gerekçesiyle Vali Yaman’ı, önce 9 ay hapse mahkum etti. Ancak iyi hal nedeniyle ceza 7 ay 15 güne indirildi. Daire, beyaz eşya yardımının YSK’nın yasak kararından sonra sürdüğü gerekçesiyle ve “eylemin kast ve yoğunluğunu” dikkate alarak, Vali Yaman’a altı ay olan alt sınırın üstünde ceza verdi. Yaman’a “kamu görevi üstlenmesinden men” ile “seçme ve seçilme hakkından men” cezası da verildi.





Temyize gidecek



Yaman’ın cezasını ertelendi. Yaman beş yıl içinde benzer bir suç işlemezse, cezası ortadan kalkacak. Vali Yaman ise mahkumiyet kararını temyiz edecek. Temyiz talebini Yargıtay Ceza Genel Kurulu karara bağlayacak. Bu karar kesin nitelik taşıyacak. Bu karar 29 Mart yerel seçimlerine damgasını vuran beyaz eşya ve kömür yardımlarıyla ilgili bir valiye kesilen ilk ceza olma niteliği de taşıyor.





Ertelenen ceza için yorum yapmadı



Tunceli'de 29 Mart seçimleri öncesi görev yapan Mustafa Yaman şimdi Giresun’da valilik görevinde. Yaman, Tunceli Valisi olarak görev yaptığı sırada, valilik imkânlarını bir siyasi partinin seçim propagandasına yardım etmek için kullandığı gerekçesiyle aldığı hapis ve memuriyetten men cezası için bir yorum yapmadı.





