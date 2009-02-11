'Beyaz yardım'a yakın takip

YSK, suç olduğu bildirilmesine rağmen Tunceli Valiliği’nin yardıma devam etmesi üzerine suç duyurusunda bulundu. ‘Yardım seçmeni etkileme amaçlı’ diyen YSK, yetkililer hakkında işlem yapılmasını istedi



Tunceli Valiliği’nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaynaklarını kullanarak dağıttığı beyaz eşya ve mobilya yardımını seçim rüşveti olarak nitelendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, YSK’nın bu konudaki kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına rağmen yardımların dağıtımına devam edildiğine dikkat çekilerek gerekli önlemlerin alınması istendi.



Tunceli’de yoksul vatandaşlara valilik tarafından yapılan beyaz eşya ve mobilya yardımının seçmenlerin oyunu etkilemeye yönelik olduğuna karar veren YSK, geçen cumartesi bu eylemin, Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanun’a göre suç oluşturduğuna hükmetti. Kararını pazar günü Resmi Gazete’de yayımlayan ve 81 ildeki il seçim kurullarına gönderen YSK, Tunceli Valiliği’nin yardımların suç oluşturduğunun bildirilmesine rağmen yardım dağıtımına devam etmesi üzerine dün harekete geçti.



YSK, suç duyurusu niteliğinde bir üst yazıyla aldığı kararı Tunceli Başsavcılığı’na gönderdi. Suç duyurusunda yaklaşan seçimler anımsatılarak, bu aşamada yapılan yardımın seçmenlerin oylarını etkilemeye yönelik olduğu ifade edildi. Uyarılara rağmen yardım dağıtımını sürdüren yetkililer hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması istendi.



Emek Partisi’nin suç duyurusu üzerine yardımla ilgili inceleme başlatan Tunceli Başsavcılığı da YSK’nın suç duyurusunu işleme koydu. Başsavcılık, yürüttüğü inceleme sonunda YSK’nın suç duyurusunu da göz önüne alarak ilgililer hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açabilecek.



