Beyaz yardıma trafik desteği

Hükümet, seçim sürecinde en önemli kozlarından biri haline gelen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na (Fak-Fuk-Fon) yılda 200 milyon lira ek kaynak sağlayacak yasa değişikliğini sessiz sedasız gerçekleştirdi.



Fak-Fuk-Fon’un kaynağı, TBMM’de geçen hafta kabul edilen istihdam ve yatırım teşvikiyle ilgili Torba Yasa’da çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayını bekleyen yasanın 26. maddesinde şifrelenmiş gibi üç yasaya atıfta bulunan karmaşık hükümle, Fak-Fuk-Fon’un 2005’te kesilen trafik cezaları gelirini yeniden alması sağlandı.



Maliye’nin çalımı



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Yasası’nda trafik cezalarının yarısı fon kaynağı olarak gösteriliyor. Ancak Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetimi Yasası ve Kabahatler Yasası’nda yaptığı dolaylı bir değişiklikle 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren trafik cezası payını fon kaynağı olmaktan çıkarmıştı. Fak-Fuk-Fon yetkilileri, kesintilerin bir yıl gecikmeli aktarılması nedeniyle fon gelirindeki azalmayı gecikmeli fark ettiler. Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın devreye girmesi üzerine Maliye Bakanlığı ile fon arasındaki çekişmeyi fon kazandı.



Torba Yasa’daki maddeyle, 2005’teki düzenlemenin trafik cezalarına uygulanmayacağı hükme bağlandı. Gül’ün yasayı onaylaması durumunda trafik cezalarının yarısı yine Fak-Fuk-Fon’a aktarılacak. 2008’de 540 milyon liralık ceza tahsil edildi. Bu eğilimin sürmesi durumunda yardım fonu, yılda 200 milyon lira dolayında kaynak elde edecek.

