T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beyaz yardım seçim sonrasına ertelendi

Tunceli Valiliği'nin dağıttığı beyaz eşya ve mobilya yardımı, bazı ilçelerde 29 Mart yerel seçimlerinin sonrasına ertelendi.

04 Mart 2009 02:00

Tunceli Valiliği'nin parasını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan karşılayıp ücretsiz dağıttığı beyaz eşya ve mobilya yardımı, bazı ilçelerde 29 Mart yerel seçimlerinin sonrasına ertelendi. Pülümür Kaymakamı Deniz Pişkin, aldıkları bir kararla yardımları Nisan ayına ertelediklerini söyledi.

Tunceli Valiliği'nin `Her eve bir beyaz eşya' kampanyası çerçevesinde Türkiye'de tartışma konusun olan beyaz eşya ve mobilya yardımlarının dağıtımı ertelendi. Bugüne kadar Tunceli merkezde yardımların yüzde 80'i dağıtılırken, Nazimiye'de tamamlanmış, Pülümür'de ise sürdürülüyordu. Dağıtımların Pertek, Mazgirt, Çemişkezek, Hozat ve Ovacık İlçelerinde seçim sonrasına ertelendiği belirtildi.

Pülümür Kaymakamı Deniz Pişkin, geçen ay içinde başlattıkları dağıtımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti olarak aldıkları kararla Nisan ayına ertelediklerini söyledi. Pişkin, ``29 Mart yerel seçimleri sonrasında Nisan ayı içinde bölgedeki kış şartlarının uygun duruma gelmesiyle beyaz eşya dağıtımına tekrar başlayacağız'' dedi.

Muhtarlara tutanak tutturuldu

Bu arada Tunceli kent merkezinde Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dağıtım komisyonunda bulunan 6 mahalle muhtarına dağıtım yapılmadığını dair tutanak imzalatıp, savcılığa teslim etti.

Alibaba Mahallesi Muhtarı Sakine Cevahir, polislerin kendilerine yardım yapıp yapılmadığını sorduğunu belirterek, ``Ben yapılmadığını söyledim. Bunun üzerine yardımların yapılmadığına dair tutanak imzaladım. Bize yardımların durdurulduğu söylendi. Şu anda yardım alamayan bir çok vatandaşımız var, sanırım onlara yardımları daha sonra vereceğiz'' dedi.

Esentepe Mahallesi Muhtarı Hıdır Esen ise, görevli polislerin kendilerine dağıtımın yapılıp yapılmadığını sorduğunu belirterek, ``Ben yapılmadığını söyledim, daha sonra da yardımların yapılmadığına dair tutanak imzaladım. Bana yardımların durdurulduğunu söylediler'' dedi.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Mustafa Aktar, ise polislerin getirdiği yardım dağıtılmadığına dair tutanağı imzaladığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24