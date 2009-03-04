Beyaz yardım seçim sonrasına ertelendi

Tunceli Valiliği'nin parasını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan karşılayıp ücretsiz dağıttığı beyaz eşya ve mobilya yardımı, bazı ilçelerde 29 Mart yerel seçimlerinin sonrasına ertelendi. Pülümür Kaymakamı Deniz Pişkin, aldıkları bir kararla yardımları Nisan ayına ertelediklerini söyledi.



Tunceli Valiliği'nin `Her eve bir beyaz eşya' kampanyası çerçevesinde Türkiye'de tartışma konusun olan beyaz eşya ve mobilya yardımlarının dağıtımı ertelendi. Bugüne kadar Tunceli merkezde yardımların yüzde 80'i dağıtılırken, Nazimiye'de tamamlanmış, Pülümür'de ise sürdürülüyordu. Dağıtımların Pertek, Mazgirt, Çemişkezek, Hozat ve Ovacık İlçelerinde seçim sonrasına ertelendiği belirtildi.



Pülümür Kaymakamı Deniz Pişkin, geçen ay içinde başlattıkları dağıtımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti olarak aldıkları kararla Nisan ayına ertelediklerini söyledi. Pişkin, ``29 Mart yerel seçimleri sonrasında Nisan ayı içinde bölgedeki kış şartlarının uygun duruma gelmesiyle beyaz eşya dağıtımına tekrar başlayacağız'' dedi.



Muhtarlara tutanak tutturuldu



Bu arada Tunceli kent merkezinde Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dağıtım komisyonunda bulunan 6 mahalle muhtarına dağıtım yapılmadığını dair tutanak imzalatıp, savcılığa teslim etti.



Alibaba Mahallesi Muhtarı Sakine Cevahir, polislerin kendilerine yardım yapıp yapılmadığını sorduğunu belirterek, ``Ben yapılmadığını söyledim. Bunun üzerine yardımların yapılmadığına dair tutanak imzaladım. Bize yardımların durdurulduğu söylendi. Şu anda yardım alamayan bir çok vatandaşımız var, sanırım onlara yardımları daha sonra vereceğiz'' dedi.



Esentepe Mahallesi Muhtarı Hıdır Esen ise, görevli polislerin kendilerine dağıtımın yapılıp yapılmadığını sorduğunu belirterek, ``Ben yapılmadığını söyledim, daha sonra da yardımların yapılmadığına dair tutanak imzaladım. Bana yardımların durdurulduğunu söylediler'' dedi.



Atatürk Mahallesi Muhtarı Mustafa Aktar, ise polislerin getirdiği yardım dağıtılmadığına dair tutanağı imzaladığını söyledi.



